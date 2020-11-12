Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."
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Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."

12.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:27
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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