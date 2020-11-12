Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."
12.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:27
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz.
Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık