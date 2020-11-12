Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada "maske savaşları" yaşanırken Türkiye'de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Pandemi döneminde, mart ayından bu yana bakanlık olarak toplam yatırım miktarımız 5 milyar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada "maske savaşları" yaşanırken Türkiye'de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Pandemi döneminde, mart ayından bu yana bakanlık olarak toplam yatırım miktarımız 5 milyar 764 milyon dolar. Bunun toplam gayrisafi hasılaya etkisi 4 milyar 600 milyon lira." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Mart ayı itibarıyla salgın sürecinde yeni bir döneme girildiğine işaret eden Karaismailoğlu, dünyada maske savaşlarının başladığını söyledi.

Karaismailoğlu, bu süreçte şantiyelerde aldıkları tedbirlere dikkati çekerek, "Bir an önce şantiyelerimizde çalışan binlerce, yüz binlerce çalışanımızla ilgili tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniden üretime geçirdik. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek tüm şantiyelerimizi izole ettik. Tabii burada bizim dünya ölçeğinde çok büyük yatırımlarımız var. Bunların bir şekilde devam etmesi gerekiyordu." diye konuştu.

"Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor"

Alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, şantiyelerin hiçbirinde işlerin durmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, böyle bir dönemde yeni temellerin atıldığını ve açılışların yapıldığını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle güçlü bir ülkemiz var. Bir taraftan Botan Beğendik Köprüsü'nü, öbür taraftan Ankara-Niğde Otoyolu'nu açıyoruz, diğer taraftan dünyanın en büyük, en gelişmiş köprüsü Çanakkale Köprüsü'ndeki şantiyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bunlar çok büyük yatırımlar. Büyük ülkenin, büyük liderlerin öncülüğünde yapılabileceği işler. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor, daha da büyük yatırımlar olacak. Çünkü bizim hedefimiz dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almak."

"Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler üretiyoruz"

Karaismailoğlu, Bakanlığın yatırım rakamlarına ilişkin de bilgi vererek, "Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde, mart ayından bu yana Bakanlık olarak toplam yatırım miktarımız 5 milyar 764 milyon dolar. Yani dünya tüm işi gücü bırakıp salgınla savaşırken, biz bu kadar yatırım yaptık. Bunun toplam gayrisafi hasılaya etkisi 4 milyar 600 milyon lira, istihdama etkisi 179 bin kişi. O yüzden hiçbir aksama yok. Dünyanın gıptayla baktığı, örnek aldığı projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler üretiyoruz. Bunlar artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanlarına ücretsiz seyahat imkanı verdik"

Yatırımları güçlendirerek, sanayicilere, üreticilere ve turizm sektörüne ulaşımı kolaylaştırarak katkı sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, buna devam edeceklerinin altını çizdi.

Karaismailoğlu, marttan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz seyahat etme imkanı verdiklerini de anımsatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da Marmaray'da, Ankara'da Başkentray'da, İzmir'de İzban'da bu desteği veriyoruz. İnternetle ilgili de ücretsiz paketler devam ediyor. Sağlık çalışanları bu süreçte başarılı işler çıkardılar, bir taraftan evlerinden uzaklaştılar, bir taraftan kendilerini tamamen işe vererek vatandaşlarımızın sağlığı için kendilerini feda ettiler."

"Son 18 yılda 26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardık"

Salgın nedeniyle 27 Mart itibarıyla hava yolu seferlerini kapattıklarını anımsatan Karaismailoğlu, mayıs ayı itibarıyla hareketliliği yeniden sağlama noktasında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda havalimanları ve uçaklara ilişkin gerekli tedbirleri yayınladıklarına dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanlarının belirlenen kriterlere uygun hale getirilerek mayıs ayına kadar sertifikalandırıldığını, 1 Haziran itibarıyla artık yurt dışı uçuşlarına başladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de son 18 yılda kara yollarında ve havalimanlarında devrimler yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardık. 2002'de 30 milyon kişi olan havalimanı hava yolu uçuş rakamlarını 210 milyona çıkardık. Adeta hava yolunu halkın yolu yaptık. Dünyada da 173 ülkeye 329 noktaya uçmaya başladık." dedi.

"İstanbul Havalimanı, yap-işlet-devret modelinin en başarılı projelerinden"

Türk Hava Yollarının (THY) dünyanın en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Bunlar bizim için gurur verici olaylar. Ne kadar çok insan uçarsa ve kolay ulaşırsa konfor, yaşam kalitesi yükseliyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda salgın öncesi çok güzel rakamların yakalandığını ifade ederek, burasının yap-işlet-devret modeliyle yapılmış dünyanın en başarılı projelerinden biri olduğunu söyledi.

"Havalimanı 1 yıl dolmadan garantinin üzerinde para ödemeye başladı." bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, geçen hafta Eurocontrol'un açıkladığı rakamlara ilişkin detaylar da paylaşarak, şöyle devam etti:

"Biz hava yolunda da Avrupa'da ve dünyada çok öncüyüz. Geri dönüyoruz. Burada da günlük 591 uçuşla THY Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalaması bakımından da Avrupa'da 4'üncü. Burada da çok iyi şekilde ilerliyoruz. Tabii 2019 noktasına dönmek biraz zaman alacak. Bu dünyada da çok tartışılıyor."

Eurocontrol'e göre eskiye dönüşün birkaç yılı bulacağını belirten Karaismailoğlu, "THY geçmişteki başarılarına Kovid-19 sürecinde de inşallah hızlı bir şekilde geri dönüyor. Biz de destekliyoruz ve beraber planlamalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, aşı çalışmalarıyla 2021'de eski rakamları yakalamanın mümkün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:

"Biz bütün seferlerimizi, düzenimizi anında kurabiliriz, onda hiçbir sıkıntı yok ama vatandaşımız tedirgin oldu. Onların hava yoluna ve demir yoluna alışması, eski seyahat alışkanlıklarına dönmesi biraz zaman alacak. Hem uçaklar hem trenler güvenli alanlar aslında, sağlık ve salgın açısından olağanüstü tedbirler var. Bizim havalimanlarımız da çok büyük. Özellikle İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü salgında alınan tedbirlere yönelik düşünülmüş gibi. O yüzden aslında bizim bu ulaşım araçlarımız çok güvenli araçlar, burada vatandaşlarımız tedirgin olmamalı."

Karaismailoğlu, dünyanın uçuş sayısı açısından normale dönmesinde bazı senaryolar bulunduğuna dikkati çekerek, salgın süreci kontrol altına alındığında bu durumun daha da netleşeceğini dile getirdi.

Geçen haziran ayında başka tahminlerin bulunduğunu ancak pandemi uzayınca bu senaryoların değiştiğini aktaran Karaismailoğlu, "Bu süreç biran önce bitsin de biz de işimize bakalım. 210 milyon yolcu sayısının üzerine çıkalım. Biz ne kadar vatandaşımızı hareketlendirirsek yolcumuz ne kadar çok olursa ona göre tedbirimiz var. İşimiz o zaten. Biz yolcu sayısını artırmanın peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki yıllarda tren, uçağı geçecek"

Hızlı tren konforunun bir kültür ve rahatlık olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, özellikle Ankara-İstanbul Hızlı Treni'nin interneti ve televizyonuyla bir ofis olarak kullanılabilecek seviyede olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, şu anda Ankara-Konya arasındaki yolculukların yüzde 70'inin hızlı trenle yapıldığına işaret ederek, vatandaşın bu keyif ve konforu tercih ettiğini söyledi.

Burada maliyetlerin de çok düşük olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trenlerin en büyük özelliği merkezden merkeze geçmeniz. O da çok büyük bir avantaj ve artı değer katıyor. Ankara-İstanbul arasında 4 saati bulan yolculuklar oluyor ama orada şimdi inşaatı devam eden tünellerimiz var. Onlar bittiğinde inşallah yolculuk 3,5 saate inecek."

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul-Ankara Ekspres Tren Projesi'nin detaylarına da değinerek, bu projeye hazır olduklarını ancak salgın sürecinin planlarını değiştirdiğini vurguladı.

Bu projenin planını yaptıklarını ve devreye alacaklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hatta daha iyisini de yapacağız. Saatte 350 kilometre hız yapan trenleri şu anda konuşuyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda tren uçağı da geçecek. Ülkemiz, vatandaşımız bunların hepsini hak ediyor. Biz bunları Cumhurbaşkanımız ile konuştuğumuzda, 'Yapın geçin' diyor. Yatırımların sınırı yok. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyoruz. Biz bu tren teknolojilerinde dünyada çok önemli mesafeler kat ettik. Gayrettepe-Havalimanı metrosu için ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek. Bir taraftan imalata başladılar. Yine Gebze-Darıca metromuzda da tamamen yerli bir firmamız ihaleyi aldı. O trenlerimiz tamamen yerli şekilde Ankara'da üretilecek."

Tren teknolojilerinde Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ (TÜDEMSAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Vagon Sanayisi AŞ'yi (TÜVASAŞ) birleştirerek Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) markasını kurduklarını anımsatan Karaismailoğlu, hızlı tren üretimlerini burada yapacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, hızlı tren teknolojilerinde önemli gelişmeler olduğunu ifade ederek, dışarıdaki özel yatırımcıları da bu işin içine katarak onlarla beraber üretimi yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin kendi sinyalizasyonunu artık yerli şekilde yapabildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Yıllardır dışarıya bağımlı olduğumuz bu sinyal işini artık kendimiz yapıyoruz. Kendi sinyal teknolojimizi ürettik. Bir yandan tren yollarına yatırım yaparken bir yandan da raylı sistem teknolojimiz gelişiyor." dedi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya