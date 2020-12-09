Son dakika haberleri! Bakan Gül: "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır'
09.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:59
Son dakika haberlerine göre TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı