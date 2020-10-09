Son dakika haberleri: Bakan Gül: Yargı Reformu'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor
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Son dakika haberleri: Bakan Gül: Yargı Reformu'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor

09.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:19
Son dakika haberleri: Bakan Gül: Yargı Reformu'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor

Gelen son dakika haberlerine göre ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor. Vatandaşlarımız adalet hizmetlerine daha çabuk erişiyor" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yargı Reformu'nda önem verdikleri alternatif çözüm yollarının meyvelerini verdiğini belirtti. Bakan Gül, "Uyuşmazlıklar mahkemelere gidilmeden çözüme kavuşuyor. Vatandaşlarımız adalet hizmetlerine daha çabuk erişiyor. Zaman ve emekten tasarruf ediliyor. Toplumsal uzlaşı kültürümüz güçleniyor. Örneğin ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 121 bin dosyada taraflar el sıkıştı. Bu ihtilaflar, mahkemelerde ortalama 1000 günde karara bağlanırken arabuluculuk sayesinde 30 günde çözüme kavuşturuluyor. Güven veren adalet yolunda reformlarımız sürecek" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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