Son dakika haberleri! Bakan Gül: Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz
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Son dakika haberleri! Bakan Gül: Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz

07.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:19
Son dakika haberleri! Bakan Gül: Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz

Gelen son dakika haberine göre ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 9 yıl önce MİT'e kurulan kumpasın 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu belirterek, "Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 9 yıl önce MİT'e kurulan kumpasın 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu belirterek, "Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından, FETÖ'nün '7 Şubat MİT Kumpası'nın 9'uncu yıl dönümünde açıklamada bulundu. Bakan Gül, "7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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