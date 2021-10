Son dakika haberi: Bakan Gül: "Personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 74 bin 802'ye çıkmıştır"

ANKARA (İHA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 2021 yılının eylül ayı itibarı ile 74 bin 802'ye çıkmıştır. Ceza infaz kurumlarında çalışan personelimizin sayısı aynı dönemde yüzde 177,52 artışla 70 bin 510'a yükselmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın hizmet içi eğitim kapanış programına katıldı. Bakan Gül yaptığı konuşmada eğitimin önemine değinerek, "İyi ve kaliteli eğitim, daha nitelikli insan, daha iyi sunulan hizmet ve daha bilinçli bir millet demektir. Eğitim kendimizi her an gelişmelere, her türü yeniliklere hazır ve açık tutma sürecidir. Bilgide dünyaya entegre olmanın en temel yoludur. Bir milletin gelişmişlik düzeyi eğitimle doğrudan alakalıdır. Bir devlet iyi eğitimli, iyi yetişmiş insan kapasitesi ile geleceğe daha güçlü bir şekilde emin adımlarla bakar. Bugün dünyada bilim, teknoloji, yapay zeka gibi birçok alanda baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle bizlerinde bu değişime ve gelişime hazırlıklı olması gerekmektedir" diye konuştu.

Yargı personeline işaret dili eğitimi verildi

Bu sene bakanlık tarafından temel işaret dili eğitimi de verildiğini söyleyen Bakan Gül, "Bugün ilk defa sizlere bakanlığımız ve temel eğitimcilerimiz tarafından temel işaret dili eğitimi verilmiştir. Çünkü adalete erişim bir insan hakkıdır ve adliyeye gelen bir engelli de bu adalete erişebilme hakkına sahiptir. İşte o yüzden mevcut personelimize, çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesi ile ilgili bir farkındalık oluşturduk. Bunu daha da yaygınlaştıracağız. Adliyeye gelen kim olursa olsun ne şekilde olursa olsun adalete erişebilmelidir" ifadelerini kullandı.

Adliye koşullarının nereden nereye geldiğini çok tecrübeli adliye çalışanlarının bildiğini söyleyen Bakan Gül, onlara sorulduğu zaman geçmişle bugünün şartları arasında mukayese etmenin daha kolay olacağını söyledi.

"Personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 74 bin 802'ye çıkmıştır"

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ihtilafların artmasıyla adliyelerde iş yükünün arttığını kaydeden Bakan Gül, "Adliye binası yapıyorsunuz ama belli bir süre sonra yeni bir ihtiyaç doğuyor. İş yükünün artması ile birlikte çalışmaların daha verimli olması adına hükümetimiz personel artışını önemli bir şekilde sürdürmektedir. Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 2021 yılının eylül ayı itibarı ile 74 bin 802'ye çıkmıştır. Ceza infaz

kurumlarında çalışan personelimizin sayısı aynı dönemde yüzde 177,52 artışla 70 bin 510'a yükselmiştir. Bu artışa mülakatları ve atama süreçleri tamamlanmakta olan sayılar da eklendiğinde önemli bir düzeyde artış olduğunu görebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, bugün adliyelerde sadece zabıt ya da ceza infaz kurumu memuru olmadığını, bunun yanında pedagog, psikolog gibi farklı branşlarda da halka hizmet verildiğini belirtti.

"Yıllardır beklenen bir hayal gerçekleşmiş oldu"

Adliye çalışanlarının özlük haklarına yönelikte çalışmalar gerçekleştirdiklerini de söyleyen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"2019 yılında Cumhurbaşkanı'nın kararıyla mübaşirlerin genel idari hizmet personeli sınıfına geçmesine yönelik kararı ortaya çıktı. Böylece yıllardır beklenen bir hayal gerçekleşmiş oldu. Yargı çalışanlarının talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam

ediyoruz. Daha iyi işleyen bir yargı sisteminde yargı mensuplarımız ve yargı çalışanlarımız arasında bir fonksiyon farkı

görmüyoruz. Zabıt katiplerimizin 3'üncü dereceden kadroya atanmaları, yeşil pasaport sahibi olma imkanı yine bu düşünce ile getirildi. Yakın dönemde imzalanan toplu sözleşme ile birlikte personelimize adalet hizmeti tazminatı ödenmesini sağladık. Fazla çalışan personelimize nöbet ücreti imkanı ve tazminat ile ek ödeme ve ilave ödemelerde artışlar yaptık." - ANKARA

