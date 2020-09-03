Son dakika haberleri | Bakan Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın,...
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Son dakika haberleri | Bakan Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın,...

Son dakika gündem haberi: Bakan Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz."

Son dakika haberleri | Bakan Gül:
03.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:54

Bakan Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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