Son dakika haberleri | Bakan Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın,...
Son dakika gündem haberi: Bakan Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz."
03.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:54
Bakan Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz."
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Kaynak: AA