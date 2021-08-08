Son dakika haberleri | Bakan Ersoy: Yanan bölgelere en büyük destek normalleşmeye katkı sağlamak

Bir son dakika haberine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, orman yangınlarının sönmesiyle iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını belirtip, yangından etkilenen bölgelere yapabilecek en büyük yardımın normalleşmeye katkı sağlamak olduğunu söyledi.