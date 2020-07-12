Son dakika haberleri | Bakan Ersoy ve Vali Yerlikaya Ayasofya'da incelemelerde bulunuyor (1) Gelen son dakika haberine göre AYASOFYA Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulunuyor.