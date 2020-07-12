Son dakika haberleri | Bakan Ersoy ve Vali Yerlikaya Ayasofya'da incelemelerde bulunuyor (1)
Gelen son dakika haberine göre AYASOFYA Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulunuyor.
12.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:42
AYASOFYA Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulunuyor. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikilinin incelemeleri devam ediyor.
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Kaynak: DHA