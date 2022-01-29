Son dakika haberleri! Bakan Ersoy: "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,2021 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2021 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu. Bakan Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi