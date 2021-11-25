Son dakika haberleri! Bakan Ersoy: "Türkiye son 2 yılda dünyada en çok ve en etkili reklam veren ülke oldu"
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye son 2 yılda dünyada en çok ve en etkili reklam veren ülke oldu" ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresine katılarak konuşma yaptı.
ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:
"Türkiye son 2 yılda dünyada en çok ve en etkili reklam veren ülke oldu"
ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresine katılarak konuşma yaptı.(2)