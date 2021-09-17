Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: "Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek"
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, İngiltere'nin Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek."
Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı