Son dakika haberleri! Bakan Ersoy müjdeyi ilk kez Şanlıurfa'dan verdi
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Son dakika haberleri! Bakan Ersoy müjdeyi ilk kez Şanlıurfa'dan verdi

Son dakika haberleri! Bakan Ersoy müjdeyi ilk kez Şanlıurfa'dan verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya" markasının tanıtımı için Şanlıurfa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulunduğunu açıkladı.

GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya" markasının tanıtımı için Şanlıurfa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Mezopotamya" markasının tanıtımı için geldikleri Şanlıurfa'da temaslarda bulundu. Bakanlar, vatandaşlarla bir araya gelerek belediyenin gastronomi etkinliğine de katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Şanlıurfa'dan heyecanlandıran bir haberi, Türkiye ile paylaştı. Ersoy, Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulunduğunu açıkladı.

"11 TANE DAHA NOKTA TEPE KEŞFETTİK"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin civarında birtakım önemli merkezleri daha keşfettiklerini aktaran Ersoy, "Aslında artık Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyanın bir çok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz. Mezopotamya diye baktığınız zaman bu bölgenin kendine has bir kültürü var. Kendine has tescilli gastronomisi var. Birçok ürünü var. Bunu da eşsiz olan arkeolojik değeriyle birleştirdiğiniz zaman ortaya harika bir şey çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansının, bölgelerdeki kalkınma ajanslarıyla da koordineli çalıştığını vurgulayarak, tanıtım noktasında ülke genelindeki belediyelerle de iş birliği yaptıklarını söyledi.

(Bekir Şeyhanlı - Ahmet Kolsuz/ İHA)

Son dakika haberleri! Bakan Ersoy müjdeyi ilk kez Şanlıurfa'dan verdi
Son dakika haberleri! Bakan Ersoy müjdeyi ilk kez Şanlıurfa'dan verdi
Son dakika haberleri! Bakan Ersoy müjdeyi ilk kez Şanlıurfa'dan verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu
Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu
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