Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: "Moralini diri tutacak proje ve etkinliklerle dolu bir yılı geride bıraktık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı yeni mesajında "Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan toplumumuzun moralini diri tutacak proje ve etkinliklerle dolu bir yılı geride bıraktık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy yayımladığı mesajda 2022'nin kültür ve sanatla dopdolu bir yıl olmasını diledi. Bakan Ersoy, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz ve dünya geride bıraktığımız yıl çok kritik süreçlerden geçti. Başta salgın olmak üzere küresel sorunlar toplumumuzu birçok açıdan etkiledi. Ancak kültür ve sanatın insan yaşamına kattığı dinamizmden aldığımız güçle toplumumuza yaşam sevinci aşılamaya ve sanat dolu günleri sürdürmeye gayret ettik. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan toplumumuzun moralini diri tutacak proje ve etkinliklerle dolu bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında yurtdışından 29 milyon turisti ülkemizde ağırladık. 2022 yılında ise ülkemiz turizm alanında çok daha yoğun bir dönem yaşayacak. 2022 yılının kültür ve sanatla dopdolu bir yıl olması ümidiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış huzur ve sağlık getirmesini diliyor, vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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