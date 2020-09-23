Son dakika haberleri: Bakan Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtım törenine katıldı
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Son dakika haberleri: Bakan Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtım törenine katıldı

23.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:06

Son dakika gündem haberi... İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın görüntülenmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un törendeki konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen...

İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın görüntülenmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un törendeki konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen tanıtım törenine katıldı.

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Son dakika haberleri: Bakan Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtım törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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