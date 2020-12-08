Son dakika haberleri... Bakan Elvan: "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık."
08.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:34
Son dakika gelişmesine göre Bakan Elvan: "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık."
Bakan Elvan: "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık