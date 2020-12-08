Son dakika haberleri... Bakan Elvan: "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık."
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Son dakika haberleri... Bakan Elvan: "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık."

08.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:34
Son dakika haberleri... Bakan Elvan:

Son dakika gelişmesine göre Bakan Elvan: "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık."

Bakan Elvan: "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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