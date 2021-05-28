Son dakika... Bakan Elvan: "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika... Bakan Elvan: "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya...

Son dakika... Bakan Elvan: 'Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya...
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bakan Elvan: "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz"

Bakan Elvan: "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Muharrem İnce Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Seren Serengil Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Bakan Elvan: "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:38:13. #1.16#

title