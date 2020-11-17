Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
17.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:50
Son dakika haber... Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır