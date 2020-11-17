Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
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Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"

17.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:50
Son dakika haberleri | Bakan Elvan:

Son dakika haber... Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"

Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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