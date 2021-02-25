Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak"
25.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:34
Son dakika haberlerine göre Bakan Elvan: "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.
Bakan Elvan: "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır