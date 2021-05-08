Son dakika haberleri! Bakan Elvan, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı
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Son dakika haberleri! Bakan Elvan, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri! Bakan Elvan, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Elvan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yönelik saldırısını kınıyorum. Kutsallara ve insanlığa, mübarek Ramazan ayında yapılan bu saldırı kabul edilemez. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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