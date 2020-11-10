Hazine ve Maliye Bakanı Elvan göreve başladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan göreve başladı

10.11.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:46
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan göreve başladı

Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla göreve başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla göreve başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla göreve başladığını duyuran Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca hizmetlerinden dolayı Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da teşekkür eden Elvan, "Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın" değerlendirmesinde bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan göreve başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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