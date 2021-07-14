Son dakika haberleri: Bakan Elvan: "Farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuk. Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, Kuşak ve...

Gelen son dakika haberine göre Bakan Elvan: "Farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuk. Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, Kuşak ve Yol Girişimi konularını masaya yatırdık.

Bakan Elvan: "Farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuk. Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, Kuşak ve Yol Girişimi konularını masaya yatırdık. Reel sektör öncülüğünde büyümek için, ekonomi diplomasisini en verimli şekilde kullanacağız!" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı