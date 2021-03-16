Son dakika haberleri... Bakan Elvan: "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz."
16.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:26
Son dakika haber... Bakan Elvan: "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.
Bakan Elvan: "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır