Son dakika haberleri... Bakan Elvan: "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz."
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Son dakika haberleri... Bakan Elvan: "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz."

16.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:26
Son dakika haberleri... Bakan Elvan:

Son dakika haber... Bakan Elvan: "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.

Bakan Elvan: "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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