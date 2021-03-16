Son dakika haberleri! Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor."

Son dakika haber... Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor.