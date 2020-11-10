Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız."
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Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız."

10.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:36
Son dakika haberleri | Bakan Elvan:

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz.

Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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