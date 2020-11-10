Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız."
10.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:36
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz.
Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık