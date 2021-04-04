Son dakika haberleri | Bakan Elvan'dan 103 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye tepki

Son dakika haber... 103 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış" dedi.

103 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 103 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye tepki gösterdi. Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış. Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı