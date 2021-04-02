Son dakika haberleri: Bakan Elvan, bugün AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bakan Elvan, bugün AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek

Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bakan Elvan, bugün AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek

Son dakika gündem haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, AB büyükelçilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulunacak.

Bakan Elvan, bugün saat 15.30'da başlayacak görüşmede, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevaplayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Cahit Özkan Özlem Zengin Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Çelikkol
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Elvan, bugün AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:51:22. #1.15#
title