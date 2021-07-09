Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Sayın Janet Yellen ile görüştük. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" dedi.


Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendirdi: (1)
ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendirdi: (1)
ABD Başkanı Joe Biden: 'Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük.'
ABD Başkanı Joe Biden: "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük."
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Selin Şekerci Sertab Erener
Spor Balotelli Arda Turan Metin Oktay Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:40:10. #1.14#

title