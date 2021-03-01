Son dakika haberleri | Bakan Elvan: 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

Son dakika haberleri: HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olduğunu açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olduğunu açıkladı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı