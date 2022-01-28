Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "(Sanayi tesisleri) Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek"
AA, Murat Temizer - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "(Sanayi tesisleri) Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek"
Bakan Dönmez: "(Sanayi tesisleri) Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek"
AA / Murat Temizer - Güncel