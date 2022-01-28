Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "(Sanayi tesisleri) Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek" - Haberler
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Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "(Sanayi tesisleri) Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek"

AA, Murat Temizer - Güncel
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Son dakika haberleri | Bakan Dönmez:

Son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "(Sanayi tesisleri) Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek"

Bakan Dönmez: "(Sanayi tesisleri) Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek"

AA / Murat Temizer - Güncel

Ocak, Güncel, Haber

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