Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı

01.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:49
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı

Son dakika habere göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu. 

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi. Petrol üretimimiz 2020'de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Terör Oyunlar Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 09:51:34. #1.14#
title