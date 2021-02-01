Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı

Son dakika habere göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi. Petrol üretimimiz 2020'de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı