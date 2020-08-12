Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor"
Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.
12.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."
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Kaynak: AA