Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu.
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu.
Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira"