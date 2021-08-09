Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine...
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı"
Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer