Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine...

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı"