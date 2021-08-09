Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine...
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Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine...

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: 'Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine...
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı"

Bakan Dönmez: "Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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