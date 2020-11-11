Son dakika haberleri... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye 'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl...
11.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:39
Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye 'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda Türkiye'de olacaktır"
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye 'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda Türkiye'de olacaktır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı