Son dakika haberleri... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye 'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl...
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Son dakika haberleri... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye 'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl...

11.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:39
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye 'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda Türkiye'de olacaktır"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye 'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda Türkiye'de olacaktır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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