Son dakika haberleri | Bakan Dönmez'den "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde incelemelerin ardından açıklama
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Son dakika haberleri | Bakan Dönmez'den "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde incelemelerin ardından açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Dönmez'den "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde incelemelerin ardından açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji...

Bakan Dönmez'den "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde incelemelerin ardından açıklama

KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde saha incelemelerinde bulundu.

Son dakika haberleri | Bakan Dönmez'den 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali'nde incelemelerin ardından açıklama
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez'den 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali'nde incelemelerin ardından açıklama
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez'den 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali'nde incelemelerin ardından açıklama
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez'den 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali'nde incelemelerin ardından açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Bakan Dönmez'den "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde incelemelerin ardından açıklama - Haberler
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