Son dakika haberleri | Bakan Dönmez'den "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde incelemelerin ardından açıklama

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Dönmez'den "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde incelemelerin ardından açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji...