Son dakika haberleri... Bakan Dönmez: "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık."
29.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:26
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Dönmez: "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor.
Bakan Dönmez: "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer