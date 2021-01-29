Son dakika haberleri... Bakan Dönmez: "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık."

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Dönmez: "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor.