Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika habere göre Ertuğrul Gazi gemisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gemiye çıkması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemede bulunması HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisininde incelemelerde bulundu.
Ertuğrul Gazi gemisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gemiye çıkması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemede bulunması HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisininde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli