Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Ertuğrul Gazi gemisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gemiye çıkması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemede bulunması HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisininde incelemelerde bulundu.

Ertuğrul Gazi gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gemiye çıkması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemede bulunması HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisininde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu - Haberler Ekonomi
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