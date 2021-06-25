Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Son dakika habere göre Ertuğrul Gazi gemisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gemiye çıkması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemede bulunması HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisininde incelemelerde bulundu.