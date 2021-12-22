Son dakika haberleri | Bakan Dönmez, Azerbaycan'da şehitliği ziyaret etti

- Bakan Dönmez, Azerbaycan'da şehitliği ziyaret etti

BAKÜ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü temaslarına devam ediyor. Bakan Dönmez Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliğini ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Azerbaycan'ın vefat eden lideri Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı.

Dönmez, Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 1. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'na katılmak üzere Bakü'de bulunduklarını belirterek, "Dün saygıdeğer Cumhurbaşkanı Aliyev, kabul etti. Ziyaretlerimizde devam eden projelerimizi, ilişkilerimizi, işlerimizi aktarma imkanı bulduk. Bugün de İnşallah başlayacak olan formda çalıştaylarda enerji ve tabii kaynaklar alanında iş gruplarının, çalışma gruplarının kanaatlerini, kararlarını dinleyeceğiz. Hem Türkiye'den burada yatırım olan bir çok iş insanımız var, kamu, özel sektörümüz. Hem de Azerbaycan'ın şirketlerinin Türkiye'de yaptığı yatırımlar var. İki devlet, bir millet olmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz enerji alanında. Bugün de buraya modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'in mezarını ziyarete geldik. Akabinde şehitlikte 1918'de şehit düşen şehitlerimizi ziyaret ettik. Yine 1990'da Azerbaycan'ın kurtuluşu için mücadele eden şehitlerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle hem birinci Karabağ Savaşı'nda hem de ikinci Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizi de ziyaret ettik, onları andık. Onları minnetle anlıyoruz, bugünümüzü biz onlara borçluyuz. Rabbim onları inşallah en güzel şekilde muamele etsin, cennetinde ağırlasın. Bizleri de onlara komşu etsin dileğiyle bu ziyaretimizi tamamlamış olduk" dedi.

Bakan Dönmez, temasları kapsamında 1. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'na katılmak üzere şehitlikten ayrıldı.