Son dakika haberleri | Bakan Dönmez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içerisine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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