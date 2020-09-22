Son dakika haberleri: Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Dönmez, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak ve Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer