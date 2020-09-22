Son dakika haberleri: Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak
Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
22.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Dönmez, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak ve Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer