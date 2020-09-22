Son dakika haberleri: Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak

Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Son dakika haberleri: Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak
22.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Dönmez, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak ve Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hamza Dağ Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Babel Tamer Tuna Mbaye Diagne Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 14:14:33. #1.15#
title