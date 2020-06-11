Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayıp Akkuyu'da nükleer mühendis olarak... Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6.5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı. 2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz. Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin" ifadelerine yer verdi. Daha önce 88 öğrenci mezun olup görev başı yapmıştı. - ANKARA Kaynak: İHA