Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: 4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruzENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez: 4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz" dedi.Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title