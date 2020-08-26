Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Ticaret hacmimizde 2019 yılında bir önceki yıla göre oranda ciddi artış oldu"
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Ticaret hacmimizde 2019 yılında bir önceki yıla göre oranda ciddi artış oldu"

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimizde 2019 yılında bir önceki yıla göre oranda ciddi artış oldu.

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu:
26.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimizde 2019 yılında bir önceki yıla göre oranda ciddi artış oldu. Yüzde 24 civarı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısını ve Komrat Başkonsolosluğun açılışını Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile gerçekleştirdiği başbaşa görüşmesini ardından 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu ve Tulea daha sonra basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Komrat Başkonsolosluğumuzun açılışı vesilesi ile Moldova'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek başladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Yarın Moldova'nın bağımsızlık günü. Moldova halkına ve Moldova hükümetine tebriklerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2018 yılı Moldova ziyareti vesilesiyle ilan ettiğimiz gibi Moldova Türkiye'nin stratejik ortağıdır" dedi.

Moldovalı Mevkidaşı Tulea ile Ortak Stratejik Planlama Gurubunun ilk toplantısını gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu toplantıda Aralık 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Stratejik Konsey Toplantısı'nın sonuçlarının takibini birlikte yaptık. 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile Moldova'da gerçekleştirilecek 2. Stratejik Konsey Toplantısının hazırlıklarını yapmış olduk. Bugünkü toplantımızda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Bundan sonra farklı alanlarda ilişkilerimizi ve işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi de arkadaşlarımızla beraber çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Pandemiye rağmen ticaretimizin çok düşmediğini görüyoruz"

"Ticaret hacmimizde 2019 yılında bir önceki yıla göre oranda ciddi artış oldu. Yüzde 24 civarı" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Pandemi sebebiyle bir düşüş var. Ancak, pandemiye rağmen ticaretimizin çok düşmediğini görüyoruz. Esasen bu iki ülke arasındaki potansiyelin bir göstergesi. Değişik sektörlerde ticaretimizi ve yatırımları arttırarak hem ticaret hacmimizi daha yükseklere çıkaracağız hem de daha dengeli hale getireceğiz. Tarım sektörü başta olmak üzere birçok alanda neler yapabileceğimizi de görüşme fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak desteği vermeye devam ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Daha önce imzaladığımız ve yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasına da dahil etmediğimiz sektörleri de dahil etmemiz konusunda arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek. Özellikle Moldovalı turistlerin birinci tercih olarak Türkiye'ye gelmeleri bizi mutlu ediyor. Covid-19 döneminde de gerçek dost olduğumuzu gösterdik. Dayanışmamızı ortaya koyduk. Hem Sağlık Bakanlığımız hem TİKA'mız hem de Türk Kızılay'ı Moldova'ya yardımları ulaştırdı. Bugün sembolik de olsa ben de tıbbi yardım getirdim. Bu Moldova'ya olan desteğimizin bir göstergesi. Bundan sonraki süreçte de dost ve stratejik ortağımız Moldova'nın daha fazla tıbbi malzeme yardımına ya da desteğe ihtiyacı olursa Türkiye olarak desteği vermeye devam ediyoruz"

"130 ülkeden 95 binden fazla vatandaşımızı ülkemize tahliye ettik"

Bugün ayrıca Moldova'da uzaktan eğitme deste verme amacıyla öğretmenlere laptop öğrencilere de tablet getirdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bu desteğimiz yine artarak devam edecek. Pandemi döneminde 139 vatandaşımızı Moldova'dan tahliye ettik. Bu konuda verdiklerini destek için Moldova hükümetine teşekkür ediyoruz. Ayıca Moldova'da başarılı bir şekilde 352 vatandaşını Moldova'dan tahliye etti. Elimizden gelen desteği verdik. Başarılı tahliye operasyonları için Moldova hükümetini ve Dışişleri Bakanlığını tebrik ediyorum. Bizde dünyanın 130 ülkeden 95 binden fazla vatandaşımızı bu süreçte ülkemize tahliye ettik" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeler sırasında bugün bazı konsolosluk konuları ile güvenlik konularının ele alındığını kaydederek, "FETÖ'nün buradaki mevcudiyetinin sadece bize değil Moldovalı dostlarımızı nasıl tehdit oluşturabileceği konusunda bilgilerimizi ve tespitlerimizi paylaşma imkanım oldu. Yarın Komrat'ta Başkonsolosluğumuzu açacağız.

Gagvuz soydaşlarımızın Kişinev makamlarıyla yakın diyalog ve işbirliği içinde olmalarından son derece memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin soydaşlarımıza yönelik kucaklayıcı tutumunu da takdir ile karşılıyorum. Gagavuz'un özel statüsü ile ilgili çalışma grubunun başarılı bir şekilde takip ettiğini ve sonuç getirecek adımlar attığını görüyoruz. Meclisten geçecek yasalarla da bu çalışmalar taçlandırılmış olacak" açıklamasını yaptı. - KİŞİNEV

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Kaynak: İHA

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