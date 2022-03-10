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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu:

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

(Mevlüt İşli/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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