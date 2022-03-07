Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu:  Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrasında tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.