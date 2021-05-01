Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile telefonda görüşerek, ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile telefonda görüşerek, ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki sorunun suhuletle ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin en büyük temenni olduğunu ve ihtiyaç duyulan desteğin Türkiye tarafından verileceğini belirtti. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, imzalanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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