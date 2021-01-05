Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti

05.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:04
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti

Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibi Hidayet Zorlu'yu kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibi Hidayet Zorlu'yu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta cumartesi günü Somali'de bombalı araçla terör saldırısı düzenlenen, yol çalışması yapan şirketinin sahibi Hidayet Zorlu'yu kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu, düzenlenen terör saldırısına ilişkin Zorlu'dan bilgi aldı. 


Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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