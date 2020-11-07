Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edilen bilgilere göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşme, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin gerçekleşti.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı