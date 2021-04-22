Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin kabulünün 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansa katıldı.

Toplantı kapsamında üç müttefik arasındaki somut işbirliği alanlarının gözden geçirilmesi, ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da derinleştirilmesi imkanlarının ele alınması planlanıyor. Çavuşoğlu ikili temasları kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından kabul edilecek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ayrı ayrı bir araya gelecek

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı